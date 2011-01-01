Lidl Latvija сделал несколько крупных покупок, инвестировав 11 млн евро

SIA Lidl Latvija купило несколько объектов недвижимости для дальнейшего развития, инвестировав более 11 млн евро, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Ober-Haus.

В марте Lidl Latvija купило семь земельных участков в Риге, Юрмале, Лиепае, Елгаве, Вентспилсе и Тукумсе на 11,46 млн евро.

В том числе крупнейшая сделка в Латвии - в Риге, на ул. Дунтес, куплено 11 494 кв.м. земли за 3,025 млн евро.

Вторая по величине сделка - покупка 24 644 кв.м земли на ул. Эйзенштейна, 81, за 2,662 млн евро.

Lidl Latvija сделал несколько крупных покупок