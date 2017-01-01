В Латвии выросли затраты на строительство

Расходы на строительство в Латвии в первом квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года выросли в среднем на 3,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе зарплата рабочих повысилась на 7,9%, цены стройматериалов - на 2,7%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 2,4%.

По сравнению с четвертым кварталом 2017 года расходы на строительство выросли на 1%. Зарплата рабочих за квартал поднялась на 1,5%, цены стройматериалов выросли на 1,3%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 0,3%.

В марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года строительные расходы повысились на 3,9%. Зарплата рабочих выросла на 8,7%, цены стройматериалов - на 3%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 2,4%.

За месяц - в марте 2018 года по сравнению с февралем - строительные расходы выросли на 0,5%. Зарплата рабочих повысилась на 1,1%, цены стройматериалов - на 0,5%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 0,2%.

Наибольшее влияние на средний уровень расходов на строительство в марте оказали увеличение расходов на зарплаты отделочникам и рост цен на доломитовую крошку.

В 2018 году данные о ценах на строительные ресурсы предоставляют примерно 190 строительных и свыше 40 торговых предприятий. При подсчете индекса строительных расходов дополнительно используются также цены стройматериалов, представленные предприятиями для расчетов индексов производителей промышленной продукции и цен импорта.

Стройпредприятия отобраны методом целевого отбора - подбирались предприятия, в 2017 году выполнившие собственными силами наибольшие объемы строительных работ. Доля предприятий, у которых объем этих работ превышает один миллион евро в год, составляет 80%, из них у 33% этот показатель превышает 5 млн евро. Критериями для отбора торговых предприятий служат размеры их оборота и специализация.