Латвийцы продолжают забирать деньги из банков

Общая сумма вкладов в латвийских банках в апреле уменьшилась на 1,6% или 293,44 млн евро - до 17,792 млрд евро, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) по состоянию на 26 апреля.

Больше всего вклады сократились 20 апреля (на 125,2 млн евро), 12 апреля (на 85,627 млн евро) и 24 апреля (на 73,607 млн евро), а больше всего увеличились - 19 апреля (на 133,115 млн евро), 11 апреля (на 49,853 млн евро) и 6 апреля (на 35,003 млн евро).

По сравнению с концом февраля общая сумма вкладов в латвийских банках уменьшилась на 8,2% или 1,593 млрд евро.

Ранее руководитель КРФК Петерс Путниньш сказал агентству ЛETA, что в результате прекращения сотрудничества банков с шелл-компаниями сумма вкладов нерезидентов в латвийских банках может сократиться на 4-5 млрд евро.