В столицах стран Балтии растут цены на горючее

На минувшей рабочей неделе в столицах стран Балтии выросли цены на горючее, кроме Вильнюса, где цены на дизельное горючее не изменились, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

Самый дорогой бензин 95-й марки в пятницу был в Таллине, далее следовала Рига, а затем Вильнюс. Самое дорогое дизельное горючее было в Таллине, самое дешевое - в Вильнюсе. В Риге на АЗС «Circle K» цены на бензин 95-й марки и дизельное горючее выросли на 0,8%, до 1,272 евро и 1,192 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС «Circle K» цена бензина 95-й марки на этой неделе выросла на 0,1% и составила 1,2 евро, цена дизельного горючего не изменилась и в эту пятницу составляла 1,13 евро.

В Таллинне на АЗС «Circle K» цена бензина 95-й марки выросла на 1,9% до 1,359 евро за литр, цена дизельного горючего - на 2% до 1,299 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе была стабильна и составляла соответственно 0,499 евро в Риге, 0,649 евро в Таллине и 0,553 евро в Вильнюсе.