Алкоголь в Латвии: производим меньше, вывозим больше

В этом году за два месяца из Латвии вывезено 22,62 млн литров алкогольных напитков, что на 3,8% больше, чем за два месяца 2017 года, свидетельствуют обобщенные Службой государственных доходов (СГД) показатели оборота акцизных товаров.

90% напитков экспортировано, в основном в Россию, а 10% отправлено в другие страны ЕС.

Экспорт алкоголя из Латвии за два месяца увеличился на 10,1%. За два месяца экспортировано 20,35 млн литров алкогольных напитков, годом ранее - 18,48 млн литров.

В страны ЕС за два месяца отправлено 2,27 млн литров алкогольных напитков, что на 31,4% меньше, чем за два месяца 2017 года - 3,31 млн литров.

За два месяца в Латвии произведено 7,69 млн литров алкогольных напитков, что на 9,5% меньше, чем годом ранее.