Крупнейший налогоплательщик в сфере телекоммуникаций и связи - Lattelecom

Крупнейшим налогоплательщиком в сфере телекоммуникаций и связи был в прошлом году оператор ООО «Lattelecom», который уплатил в виде налогов 40,209 млн евро, свидетельствует информация, подготовленная «Firmas.lv» по данным Службы государственных доходов (СГД).

Вторым крупнейшим налогоплательщиком в отрасли был оператор мобильной связи ООО «Latvijas mobilais telefons» (LMT) с 24,524 млн евро, третьим - оператор «Tele2» с 22,91 млн евро.

Четвертое место занимает ООО «LMT Retails&Logistics» с 13,648 млн евро, пятое - ООО «Bite Latvija» с 11,907 млн евро.

Также в десятку крупнейших налогоплательщиков в отрасли телекоммуникаций и связи входят ООО «Латвийский государственный телерадиоцентр» (4,244 млн евро), ООО «Bite Latvija Retail» (3,441 млн евро), ООО «Forticom» (2,419 млн евро), ООО «Balticom» (2,135 млн евро) и ООО «Baltcom» (1,925 млн евро).