Обвиняемый в мошенничестве Упениекс назначен финансистом в проекте Rail Baltica

На предприятии «Eiropas dzelzceļa līnijas», отвечающем за реализацию проекта «Rail Baltica» в Латвии, на должность главного финансиста принят Алдис Упениекс. Как сообщает передача LTV «de facto», Упениекс проходит в качестве обвиняемого в уголовном деле о мошенничестве и отмывании денег.

Упениекс обвинен в так называемом деле «ветряных парков Winergy». В прокуратуре убеждены, что в виде кредитов из Norvik banka организованной группой были украдены более 15 миллионов евро. Упениекс несколько лет занимал высокую должность в банке. Всего в деле семь обвиняемых, трое из которых - граждане Эстонии.

Однако обвинение не перегородило путь Упениекса в госуправление. В январе он получил должность старшего референта в Министерстве экономики.

Госсекретарь министерства Эдмунд Валантис отметил, что знал об обвинении против Упениекса, но для министерства «очень важно нанимать квалифицированных сотрудников» и Упениекс показал себя «как хороший коллега».

Работу в министерстве Упениекс фактически закончил. Сейчас в его подчинении четыре сотрудника финансового департамента в руководимом Андрисом Линужсом предприятии «Eiropas dzelzceļa līnijas».

Линужс и Упениекс не чужие друг друг люди: в прошлом второй помог нынешнему босу заключить сделку с офшорным предприятием, помимо этого Линужс также некоторое время управлял ветряным парком Winergy. Его прокуратура не обвиняет, а вот Упениекса да.

«Любые комментарии на данный момент могут повлиять на суд, поэтому я их давать не буду,» - ответил Упениекс передаче на вопрос о прозвучавших обвинениях. Он подтвердил, что на новую должность его пригласил Линужс.

Сам Линужс в интервью передаче отказал, потому что его слова могут быть истолкованы не в пользу Латвии в международном арбитражном суде в Вашингтоне, в который подал иск против Латвии акционер Norvik banka Григорий Гусельников.

Линужс отметил, что, принимая на работу Упениекса, руководствовался принципом презумпции невиновности.

Министр сообщения Улдис Аугулис выяснять о новом сотруднике отправил передачу в компанию, которая его наняла. «Я не знаю, кто принят на работу, обвинен ли он и что это за работа,» - парировал министр.