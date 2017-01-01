Полиция до сих пор не получила от США дополнительную информацию о нарушениях «ABLV Bank»

Госполиция пока не получила от США дополнительную информацию о возможных нарушениях «ABLV Bank», а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не комментирует, предоставила ли ему американская сторона какую-то дополнительную информацию.

Пресс-секретарь Госполиции Элина Спрудзане сообщила агентству ЛETA, что никакой дополнительной информации от американской стороны Госполиция не получала. Уголовный процесс полицией пока не начат, продолжается ведомственная проверка.

KNAB сообщает только, что заместитель секретаря Минфина США по антитеррористическим вопросам Маршалл Билингсли 9 марта встретился с начальником KNAB Екабом Страуме. Тогда американские представители предоставили информацию, которая входит в компетенцию KNAB.

Как сообщалось, 26 февраля в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.