Предприятие по производству яиц и яичных продуктов «Balticovo» планирует вложить 140 тыс. евро в биобезопасность, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Предприятие объявило закупочный конкурс на обеспечение выполнения мер биобезопасности, которые планируется осуществить до 1 августа с привлечением софинансирования из Европейского сельскохозяйственного фонда для развития села.

Как указано в технической спецификации, «Balticovo» планирует закупить семь санитарных пропускных контейнеров площадью не менее 20-25 кв. метров на шесть человек каждый.

Претенденты могут подавать заявки на закупочный конкурс до 14 мая.

Держатели птицы в Латвии должны продолжать соблюдать меры биобезопасности из-за по-прежнему высокого риска заболевания птичьим гриппом.

Крупнейшим владельцем «Balticovo» является компания BCO, которой принадлежат 95,42% акций.