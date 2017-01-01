Убытки предприятия «Бривайс вилнис» за год почти удвоились

Убытки рыбоперерабатывающего предприятия АО «Бривайс вилнис» в 2017 году увеличились почти вдвое, свидетельствует его аудированный отчет за прошлый год, поданный бирже.

В 2016 году убытки «Бривайс вилнис» составили 664,368 тыс. евро, а в 2017 - 1,122 млн евро.

Оборот предприятия вырос на 25% - с 5,43 млн евро в 2016 году до 6,8 млн евро в 2017.

На результаты деятельности предприятия в прошлом году повлияли установленное Россией экономическое эмбарго, девальвация украинской гривны, снижение покупательной способности в странах Закавказья и Средней Азии, высокая конкуренция на рынке продаж рыбных консервов в Европе и Америке.

Сказались на них также создание накоплений для сомнительных дебиторских долгов в год таксации в размере 142 тыс. евро и списание в убытки дебиторов в размере 233 тыс. евро из-за невозможности их взыскания.

В 2017 году предприятие выпустило 12,8 млн банок различных рыбных консервов, в том числе 4,6 млн банок шпрот. В прошлом году продано 13,1 млн банок консервов на 6,8 млн евро - на 30% банок больше, чем в 2016 году.

В конце отчетного года обязательства «Бривайс вилнис» превышали оборотные средства на 2,034 млн евро, а краткосрочные обязательства были на 671,823 тыс. евро меньше оборотных средств.

По неревизованным данным на 31 марта 2018 года обязательства предприятия превышали оборотные средства на 2,192 млн евро, а краткосрочные обязательства были на 628,292 тыс. евро меньше оборотных средств.

На 31 декабря 2017 года собственный капитал «Бривайс вилнис» был положительным - 1,619 млн евро. Правление предприятия считает, что в 2018 году оно сможет рассчитаться с краткосрочными кредиторами, и проблем с ликвидностью у него не будет.

Крупнейшими владельцами «Бривайс вилнис» опосредованно являются предприниматели Валерий Белоконь и Вилорий Белоконь. Акции предприятия котируются по второму списку биржи «Nasdaq Riga».