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Цены на древесину для отопления достигли рекорда

LETA
Фото: Edijs Pālens / LETA

В настоящий момент цены на древесину для отопления достигли рекорда. Год назад дрова было негде реализовать, и все печи топились березой, а теперь в Рижском порту березовая балансовая древесина стоит 56-58 евро за кубометр, хвойная - 61-62 евро за кубометр, и при таких ценах везти древесину в Ригу выгодно.

По словам закупщика древесины Мариса Синийса, этой зимой цены на баланс взлетели до небес, и спрос настолько велик, что образовался дефицит.

Причина, вероятно, в том, что скандинавские целлюлозные заводы прекратили партнертство с поставщиками из Белоруссии и России, которые закрыли свой экспортный рынок.

Цены на кругляк составляют 70-80 евро за кубометр и с прошлой зимы постепенно растут.

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