Минземледелия не может заблокировать систему депозита упаковки

Само по себе ни одно министерство не имеет права вето, чтобы заблокировать введение какой-либо системы, заявил в интервью передаче LNT «900 секунд» премьер-министр Марис Кучинскис, комментируя возражения министра земледелия Яниса Дуклавса против введения системы депозита упаковки.

Он согласен с мнением Министерства земледелия о том, что в предложении Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) не хватает конкретики, особенно в финансовых расчетах.

Кучинскис намерен не тормозить предложение МОСРР, а уделить внимание получению дополнительной информации о затратах на систему, о том, какие бутылки принимает автомат, в каком состоянии они должны быть и др.

Премьер подчеркнул, что никакое министерство не обладает правом вето, чтобы заблокировать систему.