На некоторых маршрутах микроавтобусов будут применяться скидки

C 7 мая на большей части рижских маршрутов микроавтобусов можно будет использовать скидки на проезд, а на шести маршрутах сохранится действующая система расчетов, сообщила представитель муниципального транспортного предприятия «Ригас сатиксме» Байба Барташевича.

В начале марта приняты поправки к правилам Рижской думы, предусматривающие, что департамент сообщения может установить те маршруты микроавтобусов, на которых применяются скидки. Принято решение ввести их на маршрутах, где микроавтобусы ходят реже.

С 7 мая микроавтобусы, в которых применяются скидки Рижской думы, сохранят свой обычный вид, а те микроавтобусы, где скидки не действуют, можно будет распознать по бело-оранжевому цвету и новым номерам маршрутов.

Скидки не будут применяться на маршрутах номер 300 Привокзальная площадь - Вецдаугава, номер 316 Центр - Кенгарагс, номер 322 Центральный вокзал - аэропорт, номер 336 ул. Базницас - Золитуде, номер 338 Иманта - Плявниеки и номер 370 Иманта - Плявниеки. В них билет будет стоить 1,15 евро.