«Единственный способ поднять экономику, как мне кажется, - это смело заявить, что для нас приоритетна какая-то отрасль, и по крайней мере в рамках одной отрасли, пусть как авантюру или пилотный проект, освободить предприятия от налога на прибыль. Чтобы смотреть, сколько иностранных компаний за счет этого переедут в Латвию в конкретную отрасль и в период», заявил присяжный адвокат Алдис Гобземс в передаче RīgaTV 24 Preses klubs.

Он сказал, что это единственное решение, потому что Латвия больше не может полагаться на местную рабочую силу. «Мне кажется, это единственный реальный сценарий в ситуации, когда люди продолжают уезжать. Нет никаких сигналов, что отъезд остановился или остановится в этом, будущем году или через год. Это означает, что, сколько бы мы не ввезли рабочей силы, экономику в целом это не поднимет», - сказал адвокат.

Он критиковал предложения повысить пособия, чтобы уехавшие вернулись. По его мнению, все это теория - пособиями нельзя увеличить экономику страны. Система пособий способствует лени, и нужно создать скорее такую систему, при которой люди были бы заинтересованы работать.

Адвокат: полагаться на местных работников Латвия больше не может