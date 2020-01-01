Еврокомиссия хочет сэкономить на общей сельскохозяйственной политике и сплочении

В целях экономии средств Еврокомиссия предлагает примерно на 5% уменьшить финансирование, выделяемое на общую сельскохозяйственную политику и политику сплочения. Об этом говорится в предложениях Еврокомиссии по бюджету ЕС после 2020 года.

Как сообщили агентству ЛЕТА в представительстве Еврокомиссии в Латвии, комиссия проанализировала, где возможны сокращения, и пришла к такому решению. Чтобы достичь эффективности в этих сферах и после сокращения средств, будет проведена модернизация. Например, в политике сплочения больше внимания будет уделяться структурным реформам и устойчивой интеграции иммигрантов.

Чтобы финансировать новые неотложные приоритеты, нынешний уровень финансирования необходимо повысить, указала Еврокомиссия. Инвестиции в такие сферы, как исследования и инновации, молодежная политика, управление границами, безопасность и оборона, являются основой будущего благосостояния.

80% средств на эти приоритеты составят новые средства и примерно 20% - сэкономленные и перераспределенные средства.

В новую многолетнюю финансовую схему предложено ввести два новых инструмента - новую программу поддержки реформ с общим бюджетом 25 млрд евро и функцию стабилизации инвестиций, на которую будет выделено первоначально до 30 млрд евро.

Планируется, что структура бюджета станет более ясной и приспособленной к приоритетам ЕС, то есть сократится число программ (с 58 до 37) и инструментов.

Как показал недавний кризис с беженцами, нынешний бюджет ЕС недостаточно гибок, чтобы действовать быстро и эффективно, поэтому рекомендовано повысить гибкость и усилить инструменты кризисного управления, указала Еврокомиссия.

На следующей неделе Еврокомиссия выступит с подробными предложениями по финансовым программам. Соглашения по многолетнему бюджету странам ЕС нужно достичь до выборов в Европарламент в мае 2019 года.