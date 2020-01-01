С сокращением помощи ЕС может затянуться реализация проекта «Rail Baltica»

Проект железнодорожной колеи «Rail Baltica» европейского стандарта может быть реализован позднее 2025 года, если в новой финансовой перспективе ЕС на 2021-2027 годы сократятся дотации Евросоюза на транспортные и инфраструктурные проекты, заявил литовский вице-министр коммуникаций и транспорта Ричардас Дягутис.

«Сейчас интенсивность софинансирования ЕС в этом проекте составляет 85%. Если доля европейского финансирования значительно изменится, то, несомненно, это повлияет на график реализации проекта. В таком случае реализация проекта затянется», - сказал он BNS.

В среду Еврокомиссия представила предварительное предложение по семилетнему бюджету ЕС после 2020 года. В нем отмечается, что проект трех стран Балтии и Польши «Rail Baltica», финансирумемый в рамках инструмента инфраструктурных сетей CEF (Connecting Europe Facility) в 2021-2027 годах может получить 12,8 млрд евро ассигнований - в два раза меньше, чем в 2014-2020 годах (24,05 млрд евро).

Кроме того, Еврокомиссия предлагает перевести из Фонда сплочения 11,3 млрд евро на транспортные проекты, поэтому общее финансирование транспортной сферы после 2020 года может быть сходным с нынешним. Однако до сих пор проект «Rail Baltica» не финансировался из последнего фонда.

Проект «Rail Baltica» стоимостью 5,8 млрд евро планируется реализовать до конца 2025 года.