«Налоговая реформа не решает вопрос об увеличении бюджетных поступлений»

Осуществляемая в Латвии налоговая реформа не решает вопрос об увеличении налоговых поступлений в бюджет, поэтому нужно считаться с тем, что в будущем к нему придется вернуться, сказал в интервью агентству ЛЕТА председатель совета по фискальной дисциплине (СФД) Янис Платайс.

«Налоговая реформа реализуется с целью упорядочить многие вещи в сфере взимания налогов. Мы эти позитивные моменты не хотим отрицать - ни для экономики в целом, ни для ее структурных преобразований. Наша единственная критика связана с тем, что налоговая реформа была разработана без учета долгосрочных финансовых потребностей государства, того, какой налоговая система должна быть в дальнейшем», - сказал Платайс.

Он напомнил, что Латвия уже до сих пор взимала в виде налогов сравнительно небольшую сумму, если исходить из размеров ее экономики. «И речь здесь вовсе не идет о сравнении со странами «старой» Европы, к уровню достатка которых мы стремимся. В будущем ситуация будет аналогичной. Это означает, что, несмотря на социальные потребности, в распоряжении латвийского правительства и в дальнейшем не будет достаточно больших финансовых ресурсов. И в этой сфере у нас есть риск отстать от Европы», - предостерег руководитель СФД.

Платайс также отметил, что возможности все время увеличивать налоговые доходы за счет борьбы с теневой экономикой ограничены, хотя работу, которая проделана в этой сфере, можно оценить положительно.

«Исследования показывают, что с каждым годом удельный вес теневой экономики в Латвии уменьшается примерно на один процентный пункт. Меня беспокоит, что мы можем привыкнуть к тому, что борьба с теневой экономикой каждый год дает госбюджету довольно хороший результат. Но в какой-то момент мы можем наткнуться на стену, и дальнейшие шаги будут уже сложнее и дороже», - сказал руководитель совета.

Он напомнил, что правительство в своей декларации поставило цель увеличить налоговые поступления в бюджет по крайней мере до 33% от ВВП, и к этой цели нужно стремиться.