Пособия овдовевшим пенсионерам: год можно выжить - а что потом?

В следующем году ситуация пенсионеров, которые потеряют супругов, будет немного легче.

Дополнительно к другим улучшениям в пенсионной системе Сейм постановил, что пенсионеры еще год смогут получать пособие в размере 50% от пенсии умершего супруга.

Такое пособие обсуждалось уже давно, но ввести его быстрее не было возможности, потому что влияние на бюджет будет достаточно большим. В то же время у пенсионеров эти изменения вызывают некоторое недоумение - год можно будет выжить, а что потом?

Латвия до сих пор была одной из двух стран Европейского союза, где у переживших супругов пенсионеров не было права на часть их пенсии. О серьезности ситуации свидетельствуют и статистика - за последние шесть лет риск бедности среди пожилых людей существенно увеличился.