Премьер: довольных предложениями Еврокомиссии по бюджету ЕС пока нет

Пока нет довольных предложениями Еврокомиссии по бюджету ЕС на следующий период, но переговоры только начались, заявил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

Однако планируемое сокращение средств на политику сплочения заставит Латвию активнее выступать за реализацию ряда проектов, например, железнодорожной магистрали «Rail Baltica», сказал премьер.

«Позиция Латвии на переговорах будет заключаться в том, что необходимо продолжать реализацию «Rail Baltica» в установленные сроки. Это, наверное, будет главной темой переговоров. Также Eврокомиссия предлагает достаточно ощутимо урезать финансирование на политику сплочения. И я не могу утверждать, что нас это устраивает», - сказал Кучинскис.

Кроме того, премьер-министр выразил уверенность в том, что Латвия не входит в список стран, которым планируется уменьшить финансирование из фондов ЕС, потому что они не соблюдают соглашений, например, не выполняют квоты на беженцев.

«В заявлении Еврокомиссии содержится намек, что речь идет о Венгрии и Польше. Латвия выполняет свои обязательства. Не секрет, что беженцы покидают Латвию, поэтому Еврокомиссия ищет новые решения, больше средств направляя африканским странам. В любом случае вопрос о новых квотах на беженцев не стоит на повестке дня», - сказал Кучинскис.

Как сообщалось, в целях экономии средств Еврокомиссия предлагает примерно на 5% уменьшить финансирование, выделяемое на общую сельскохозяйственную политику и политику сплочения. Чтобы достичь эффективности в этих сферах и после сокращения средств, будет проведена модернизация. Например, в политике сплочения больше внимания будет уделяться структурным реформам и устойчивой интеграции иммигрантов.