Оборот Stockmann уменьшается

В прошлом году оборот универмага Stockmann составил 48,627 млн евро, что на 5,8% меньше, чем в 2016 году, а прибыль компании составила 1,176 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Как рассказали представители универмага, во втором полугодии прошлого года логистические процессы были перенесены из Риги в новый центр в Финляндии, который обслуживает сейчас все магазины группы. Без учета поступлений от логистики и склада оборот универмага в прошлом году вырос на 3% до 41,3 млн евро.

В портфеле Stockmann товары, связанные с модой, косметикой и домом, составляют 61%, продукты питания - 39%. С учетом интереса покупателей заключены договоры с поставщиками и других групп товаров - электротовары, книги, игрушки.

В этом году в универмаге появятся такие бренды, как Emporio Armani, Armani Exchange, Michael Kors, Rue de Femme, Samsoe & Samsoe.

В этом году в модернизацию Stockmann планируется инвестировать 200 000 евро. Как заявила директор универмага Даце Голдмане, у клиентов будет возможность заказать товары непосредственно со склада в Финляндии. Будут введены также цифровые кабинки для примерки одежды в мужском отделе.

Универмаг Stockmann работает в Латвии с 2003 года.