Министр: в бюджете следующего года не будет средств на предвыборный популизм

В бюджете следующего года не будет дополнительных средств на финансирование предвыборного популизма, заявила агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Бюджет находится в процессе разработки, и министерства пересматривают свои расходы. О финансировании новых приоритетов судить пока преждевременно, так как это зависит от макроэкономических показателей Латвии.

«Пока трудно дать точные прогнозы поступлений, потому что налоговая реформа полностью вступит в силу в середине года вместе с изменениями в налоге на прибыль предприятий. Но ясно, что дополнительные ресурсы на финансирование новых приоритетов надо искать во внутренних ресурсах, а не в дополнительном финансовом бремени», - сказала министр.

«Всегда можно позволить себе финансировать важные вещи, но ясно,ю что на финансирование предвыборного популизма средств не будет», - добавила Рейзниеце-Озола.