В Риге и Вильнюсе цены на горючее растут, в Таллине снижаются

На минувшей рабочей неделе в Риге и Вильнюсе цены на горючее выросли, в Таллине уменьшились, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

Однако самый дорогой бензин 95-ой марки по прежнему был в Таллине, далее следует Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Также в Таллине было самое дорогое дизельное топливо.

В Риге на АЗС «Circle K» бензин и дизельное топливо на этой неделе подорожали на 0,8%, до 1,282 евро и 1,202 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС «Circle K» бензин на этой неделе подорожал на 4% и стоил 1,248 евро, дизельное топливо подорожало на 3,3% до 1,167 евро за литр.

В Таллине на АЗС «Circle K» цена бензина уменьшилась на 0,7% до 1,349 евро за литр, дизельное топливо подешевело на 0,8% до 1,289 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе не изменилась только в Таллине, где она составила 0,649 евро за литр. В Вильнюсе цена выросла на 3,4% до 0,572 евро, в Риге - на 2% до 0,509 евро за литр.