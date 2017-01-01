В Латвии растет число выданных потребительских кредитов

В первые три месяца этого года размер потребительских кредитов, выданных домохозяйствам Латвии, вырос на 0,5% или 2,3 млн евро и составил в конце марта 492,8 млн евро, свидетельствуют данные Банка Латвии.

В конце марта объем кредитов со сроком до года, выданных домохозяйствам, составил 126,3 млн евро, что на 1,4% или 1,8 млн евро больше, чем в конце 2017 года.

Объем кредитов сроком от года до пяти лет в первом квартале уменьшился на 1% или 2,1 млн евро и составил в конце марта 218,4 млн евро, а объем кредитов со сроком более пяти лет вырос на 1,7% или 2,5 млн евро до 148,1 млн евро.

Из выданных кредитов кредиты на срок от года до пяти составляли 44,3% (в конце 2017 года - 45%), кредиты на срок дольше пяти лет - 30,1% (29,7%), кредиты на срок до года - 25,6% (25,4%).