На конец марта банки выдали латвийским домохозяйствам кредитов на покупку жилья на 4,343 млрд евро - на 20,2 млн евро (0,5%) меньше, чем на конец 2017 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

В том числе остаток выданных домохозяйствам ипотечных кредитов на срок до одного года сократился на 6,2% или 5,5 млн евро и в конце марта 2018 года составил 83,3 млн евро.

Остаток среднесрочных кредитов (от одного года до пяти лет) в конце марта составил 54,4 млн евро и был на 4,5 млн евро (7,6%) меньше, чем в конце 2017 года, кредитов сроком дольше пяти лет - 4,205 млрд евро, на 10 млн евро (0,2%) меньше.

Таким образом, в конце марта 2018 года 96,8% (в конце 2017 года - 96,6%) выданных латвийскими банками домохозяйствам ипотечных кредитов составили кредиты на срок дольше пяти лет, 1,9% (2%) - до одного года, 1,3% (1,4%) - от одного года до пяти лет.