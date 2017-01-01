В Rietumu banka наблюдается значительный отток средств

Остаток привлеченных «Rietumu banka» вкладов в первом квартале 2018 года сократился примерно на 900 млн евро или 37,5%, свидетельствует аудированный финансовый отчет банка.

«Остатки на расчетных счетах клиентов и вклады в первом квартале 2018 года уменьшились до 1,5 млрд евро в сравнении с 2,4 млрд евро на 31 декабря 2017 года. Благодаря осторожной политике управления ликвидностью, банк успешно перенес отток этих средств», - говорится в отчете.

Несмотря на значительный отток средств, у «Rietumu banka» по-прежнему сильная позиция ликвидности, ее показатель в конец марта составил 1011% при минимальной норме 100%.

Активы «Rietumu banka» в первом квартале 2018 года уменьшились на 28% из-за сокращения общего объема рискованных сделок и изменений в показателе капитала, который в первом квартале 2018 года вырос до 31% в сравнении с 24,36% в конце 2017 года.

Первый квартал 2018 года банк завершил с прибылью, но ее размер не сообщает.

Как сообщалось, прибыль «Rietumu banka» в 2017 году составила 33,034 млн евро - в 2,4 раза меньше, чем в 2016 году. Активы «Rietumu banka» в конце 2017 года составили 2,999 млрд евро - на 466,984 млн евро (13,5%) меньше, чем в конце 2016 года.

По сумме активов в конце 2017 года «Rietumu banka» занимал 5-е место среди действующих в Латвии банков. Его крупнейшие владельцы - ООО «Esterkin Family Investments» (33,12%), мальтийская «Boswell (International) Consulting Limited» (33,11%), ООО «Suharenko Family Investments» (17,34%).