IKEA Латвия ищет более 100 сотрудников

В ближайшие месяцы IKEA Латвия начнёт активный поиск сотрудников во многие сферы, как например: продажа, питание, складская логистика. Первый магазин в Латвии, в котором будет работать более 200 человек, планируется открыть осенью 2018 года, сообщили Русскому TVNET в компании.

Весной и летом IKEA Латвия начинает поиск более 30 специалистов по продажам, более 30 – по обслуживанию клиентов, более 20 – по общественному питанию, более 20 сотрудников для складской логистики и более 20 сотрудников по уборке помещений. Открытые вакансии будут доступны как с полным, так и с неполным рабочим днем.

«Все наши сотрудники проходят различные обучения по работе, также абсолютно все наши сотрудники носят униформу и защитную обувь», - рассказала руководитель магазина IKEA Латвия Инга Филипова.

Па ее словам, IKEA, в дополнение к конкурентоспособной заработной плате, отличается своей внутренней культурой – хорошим рабочим микроклиматом и долгосрочными перспективами: в независимости от стажа для сотрудников предоставляется возможность развиваться в другом интересующем отделе.

Напомним, крупнейший магазин IKEA в Балтии откроется осенью этого года, на перекрестке улиц Юглас и Бикерниеку, в 8 километрах от центра Риги. Площадь магазина составит почти 35000 квадратных метров.