Претендент на место начальника Службы контроля просит время на размышления

Выбранный генеральным прокурором Эриком Калнмейерсом кандидат на должность начальника Службы контроля (по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств) просит времени, чтобы решить, готов ли он занять эту должность, заявил Калнмейерс на пресс-конференции в понедельник.

Выбранный претендент связан с юридическими кругами. По словам Калнмейерса, просьба предоставить дополнительное время не означает отказ. «Если есть сомнения, лучше рассмотреть их в самом начале, а не занять должность и потом уйти в отставку», - сказал прокурор.

Просьбу о дополнительном времени он получил 2 мая, и время для размышления, вероятно, не превысит две недели.

На прошлой неделе генеральный прокурор сообщил, что ему еще нужно встретиться с отдельными претендентами, но не всеми четырьмя, которых рекомендовала ему Госканцелярия.

Имена претендентов не названы, но известно, что один из них - прежний начальник Службы контроля Виестур Бурканс.