Министерство здравоохранения просит 1,9 млн евро на создание базы данных

Сегодня правительство рассмотрит вопрос о выделении Министерству здравоохранения из средств на непредвиденные обстоятельства до 1,852 млн евро, чтобы создать и поддерживать базу данных получателей услуг здравоохранения.

Будут рассмотрены также подготовленные Минздравом правила о базе данных.

Запрос средств рассматривается как срочный, поскольку в бюджетах министерств не предусмотрены средства на создание и содержание такой базы данных.

Как сообщалось, принятый в конце прошлого года закон предусматривает введение обязательного страхования здоровья, в том числе привязки получения услуг к уплате налогов. Те, кто не платит налоги, больше не смогут бесплатно получать полный ассортимент оплачиваемых государством медицинских услуг.