CSDD: уровень шума на трассе Бикерниеки не превышает нормы

В конце прошлой недели - 5 и 6 мая - на трассе в Бикерниеки прошли одни из самых громких соревнований года - открытие сезона балтийского дрифта - и границы уровня шума в эти дни превышены не были: в течение дня средние показатели шума составляли 55 децибелл, а вечером - 53 децибелл, информирует CSDD. При этом нормы устанавливают, что допустимый уровень шума в течение дня (с 7 до 19 часов) не должны превышать 60 децибелл, а вечером (с 19 до 23 часов) - 55 децибелл.

Более того, устройства по измерению шума установлены рядом с комплексом трасс Бикерниеки, а не у жилых домов, как это должно было быть по методике, поэтому у жилых домов уровень шума еще ниже, указывает CSDD.

«Иногда на трассе Бикерниеки проходят и контрольные замеры, когда появляются подозрения в превышении уровня на конкретных соревнованиях, в результате чего следовала дисквалификация участников некоторых видов спортивных соревнований. В рамках проведения измерений в обычном режиме мы сделали вывод, что показатели уровня шума дорожного движения не превышают допустимые нормы, по сравнению с происходящими на трассе соревнованиями, которые проходят дальше от жилого массива», - пояснил руководитель комплекса Бикерниеки Нормунд Лагздиньш.

CSDD также отмечает, что в прошлом году «Latvijas fakti» провело опрос, по результатам которого 91% жителей ближайшего микрорайона - Межциемса, довольны жизнью в своей округе. В свою очередь большинство проживающих вокруг комплекса людей оценивает соседство с трассой хорошо - 65% респондентов высказались позитивно, тогда как негативных ответов было всего 8%.