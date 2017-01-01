В региональные дороги дополнительно вложат почти 17 млн евро

Это предусмотрено подготовленными Министерством сообщения поправками к правилам Кабинета министров о повышении региональной мобильности за счет улучшения качества государственных региональных автодорог.

Необходимость дополнительного финансирования обоснована увеличением расходов на выполнение работ по сравнению с прогнозировавшимися.

Согласно одобренным правительством поправкам до 31 декабря 2023 года должны быть перестроены или модернизированы государственные региональные автодороги протяженностью 286 км.

Общее финансирование на эти цели составляет 16,897 млн евро, в том числе 14,363 млн евро - софинансирование из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), 2,534 млн евро - из госбюджета.

На 2018 год общие расходы исчисляются в 1,6 млн евро, из них 1,36 млн евро - финансирование из ЕФРР, 240 тыс. евро - из госбюджета.

В 2019 году общие расходы составят 4,8 млн евро, в том числе 4,08 млн евро из ЕФРР, 720 тыс. - из госбюджета; в 2020 году - 8,807 млн евро, из них 7,486 млн евро из ЕФРР, 1,321 млн - из госбюджета; в 2021 году - 1,689 млн евро, в том числе 1,436 млн евро из ЕФРР, 253,465 тыс. евро - из госбюджета.