В целях эффективности и независимости Службу контроля выведут из-под надзора Генпрокуратуры

Кабинет министров 8 мая решил сформировать рабочую группу для поиска решений по выведению Службы контроля (Службы по предотвращению легализации незаконно нажитых средств) из-под надзора Генпрокуратуры, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

Министры поддержали предложение премьера изменить модель надзора за Службой контроля, чтобы укрепить ее функциональную эффективность, независимость и полномочия начальника службы.

В состав рабочей группы войдут представители Госканцелярии, министерств финансов, юстиции и внутренних дел, Генпрокуратуры, Комиссии рынка финансов и капитала и Службы контроля. При необходимости она сможет привлечь к работе и других экспертов.

Рабочая группа до 10 августа подготовит поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, к закону о прокуратуре и к закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и самоуправленческих структур.

Кучинскис считает, что возглавить рабочую группу сможет новый руководитель Службы контроля.

Премьер намерен в ближайшее время встретиться с выдвинутым генеральным прокурором Эриком Калнмейерсом кандидатом на должность начальника Службы контроля адвокатом Илзе Знотиней и обсудить с ней необходимые изменения.

Как сообщалось, Знотиня попросила дать ей время, чтобы решить, готова ли она занять эту должность.