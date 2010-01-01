Из Таллина в Ригу переводят центр логистики и обслуживания концерна Elme Metall

Принадлежащее концерну «BLRT Grupp» предприятие «Elme Metall» уменьшает роль таллинского центра в организации логистики и планирует расширить центр логистики и обслуживания в Риге. На эстонских клиентов создание крупного центра в Риге не повлияет.

Член правления «Elme Metall» Георгий Григорян сказал, что первый этап создания рижского центра логистики и обслуживания был пройден в 2010 году, когда предприятие приобрело в Риге недвижимость бывшего металлообрабатывающего завода.

«В этой связи будут сокращены объемы складских помещений наших центров в Таллине и Тарту. Благодаря стабильному росту объемов и оборота концерна в последние годы мы возрождаем план постройки центра логистики и обслуживания на участке площадью 9 гектаров. Мы давно искали возможность предложить клиентам новые товары и услуги, а также сократить время выполнения заказов, и теперь это можно будет осуществить. Важной мы также считаем возможность использования морского транспорта для доставки металла и изделий из металла», - отметил Григорян.

В результате роста потребительского спроса и повышения эффективности продаж объемы продаж концерна увеличились на 15%. Это дало руководству предприятия возможность приступить к реализации заявленного ранее долгосрочного плана развития логистики и оптимизации складской инфраструктуры. Создающийся в Риге центр логистики станет ключевой базой для развития продаж «Elme Metall» и обслуживания клиентов в странах Балтии и Скандинавии.

Продолжается и стабильный рост предприятия на других рынках. «Мы увеличиваем ассортимент предлагаемых товаров и услуг на нынешних рынках и планируем расширяться на новые. Наша цель - сохранение позиций лидера и постоянное увеличение рыночной доли в области продаж и обработки металла», - сказал Григорян.

Входящее в концерн «BLRT Grupp» предприятие «Elme Metall» занимается продажей металлопроката и обработкой изделий из металла.

«Elme Metall» является международным предприятием и обеспечивает работой около 500 человек. «Elme Metall» располагает филиалами в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Польше и России.

«Elme Metall» действует на рынках машиностроения, а также промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства, судостроения, наземной и морской ветряной энергетики, а также нефтегазовой промышленности.