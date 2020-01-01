Штейнбука: Это миф, что Латвия после 2020 года перестанет получать средства ЕС

Хотя и говорится о сокращении средств в следующем многолетнем бюджете ЕС, для Латвии средства могут сохраниться примерно на нынешнем уровне, сказала в интервью «Diena» руководитель представительства Еврокомиссии в Латвии Инна Штейнбука.

«Существует миф, что Латвия после 2020 года перестанет получать средства ЕС. Хочу успокоить, это действительно миф, - сказала она. - Мы уже получили первый набросок бюджета 2021-2027 годов и видим, что Фонд сплочения, откуда поступает больше всего средств, остается. В среднем уменьшение может составить 5%-7%».

Штейнбука признала, что впереди очень сложные переговоры 27 стран, исход которых прогнозировать сложно.

«Но, как я уже сказала, первый набросок неплохой. Надо учитывать, что деньги поступают и из других фондов. Например, увеличивается Фонд обороны, откуда поступают деньги на военную индустрию. Также бюджет предусматривает большое увеличение на науку», - сказала она.

По сельскохозяйственной политике Латвия среди тех стран, для которых предусмотрено увеличение, но нынешние цифры могут еще измениться.

Говоря об экономической ситуации в Латвии, Штейнбука отметила, что в ряде сфер мы еще отстаем, но в некоторых нет. Если говорить об уровне благосостояния, конечно, Латвия еще не достигла желаемого.