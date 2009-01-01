Существенно уменьшились убытки от ОСТА - до 120 тыс. евро

В первые три месяца этого года отрасль обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСТА) работала с убытками в размере 120 тыс. евро, свидетельствуют обобщенные данные Латвийского бюро страховщиков транспортных средств.

Несмотря на существенное увеличение объема компенсаций в отрасли, рост инфляции и другие факторы, это наименьший объем убытков в первом квартале за последние годы.

«Объем убытков в первом квартале этого года является исторически самым маленьким начиная с 2009 года, когда отрасль ОСТА в последний раз работала без убытков. В большей мере это произошло благодаря увеличению страховых премий, позволяющих покрыть не только увеличившиеся компенсации, но и рост цен, вызванный инфляцией, который наблюдается почти во всех отраслях экономики», - пояснил председатель правления бюро Янис Абашин.

Хотя по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года количество поданных заявлений о ДТП уменьшилось на 10%, общая сумма компенсаций увеличилась более чем на 10%, а размер средней компенсации вырос с 762 евро в первой четверти прошлого года до 830 евро в этом году.

«Мы видим также, что уменьшаются технические издержки работы страховщиков, что свидетельствует о том, что отрасль ОСТА становится эффективнее. Если мы не столкнемся со стремительным ростом инфляции или другими непредвиденными рисками, есть основание надеяться, что объем убытков в этом году существенно не увеличится», - прогнозировал Абашин.