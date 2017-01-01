Объем возмещений за ошибки бухгалтеров увеличился почти в шесть раз

Прошел уже почти год с тех пор, как вступили в силу поправки к закону «О бухгалтерии», предусматривающие обязательное страхование профессиональной ответственности внештатных бухгалтеров. По данным страхового общества BALTA (группа PZU), новые правила отразились и в стремительном увеличении объема выплаченных возмещений – в 2017 году по сравнению с годом ранее возмещений по страхованию профессиональной ответственности внештатных бухгалтеров выплачено почти в шесть раз больше. В среднем ошибка бухгалтера обходилась в прошлом году в сумму почти полторы тысячи евро.

«Преимущество изменений в законодательстве, защищающих внештатных бухгалтеров и их клиентов от непредвиденных финансовых убытков, подтверждается и статистикой BALTA: по сравнению с 2016 годом, когда страхование профессиональной ответственности внештатных бухгалтеров еще не было обязательным, в прошлом году количество заявлений на возмещение выросло на 200%. Чаще всего страховые возмещения выплачивались за штрафы, наложенные Службой государственных доходов (СГД) в связи с налоговыми платежами, также мы компенсировали убытки в случаях, когда не соблюдались условия использования наличных, за неверно произведенные расчеты за отопление, за несвоевременную подачу декларации, за неполученное пособие по нетрудоспособности из-за ошибочного заполненного бухгалтером отчета по обязательным взносам государственного социального страхования», – комментирует типичные страховые случаи представитель BALTA Виктория Антропова.

В предлагаемое на рынке минимальное страховое покрытие включены финансовые убытки, штрафы, наложенные СГД, юридические и судебные расходы. Однако, по расчетам страхового эксперта, 40% бухгалтеров, застрахованных в BALTA, предпочли включить в страховой полис более широкое покрытие рисков – штрафы за просрочку налогового платежа, расходы на возвращение ошибочных перечислений, расходы на восстановление поврежденных или утерянных документов клиента, неполученную прибыль и расходы на восстановление репутации.

По данным BALTA, половина всех полисов страхования профессиональной ответственности внештатных бухгалтеров заключены с минимальным лимитом ответственности (максимальная подлежащая выплате сумма всех возмещений), который установлен законом, в размере 3 000 евро. Однако 50% застрахованных внештатных бухгалтеров выбрали полисы с большим лимитом ответственности. Средний лимит ответственности составляет 12 000 евро, а самый большой достигает миллиона евро.

«Чем больше оборот поставщика внешних бухгалтерских услуг и чем больше клиентов, которым он оказывает услуги, тем большие убытки могут возникнуть. Поэтому призываем специалистов ответственно оценивать потенциальные риски и выбирать соответствующий масштабам своей деятельности лимит ответственности, уберегая себя и клиентов от возможных убытков», – подчеркнула В. Антропова.

По данным BALTA, в 2017 году самое большое выплаченное страховое возмещение за ошибку бухгалтера – внешнего поставщика услуг превысило установленный в законе минимальный лимит почти в два раза, составив 5 552 евро. Убытки возникли у клиента бухгалтерского бюро, у которого СГД в ходе тематической проверки констатировало неправильно начисленный за работников налог.