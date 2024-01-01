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Кучинскис: удельный вес шелл-компаний в банках сократился до 24%

LETA
Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Удельный вес компаний-пустышек среди клиентов банков сократился с 40% примерно до 24%, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после заседания платформы сотрудничества финансового сектора.

В среду вступили в силу поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, запрещающие зарегистрированным в Латвии банкам сотрудничать с компаниями-пустышками и обслуживать их счета, напомнил он.

Банки отнеслись к этим поправкам с пониманием, отметил премьер.

Председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш добавил, что банки знали о готовящихся поправках заблаговременно и начали отказываться от сотрудничества с шелл-компаниями еще до их вступления в силу.

В середине июня КРФК представит данные о влиянии этих поправок на общую сумму вкладов нерезидентов в латвийских банках.

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