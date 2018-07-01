C 1 июля Swedbank повышает многие тарифы для юридических и физических лиц

С 1 июля крупнейший банк в Латвии - Swedbank - повышает тарифы как для юридических, так и физических лиц. Изменения прейскуранта коснутся, главным образом, услуг, требующих ручной работы, а также операций с наличными деньгами и обмена валюты.

Например, восстановление утерянной карты кодов для интернет-банка в филиале будет стоить 5 евро вместо 2,13 евро. Если речь идет о кодовом калькуляторе, то 14 евро вместо 12,81 евро.

С новыми тарифами можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Обмен валюты в филиалах банка для клиентов подорожает до 3 евро вместо 2,13 евро, и для всех остальных - до 6 евро вместо 4,27 евро. Повышаются расценки на взнос наличных в филиале банка, а также на получение наличных со счета. С 1 июля больше нельзя будет внести наличные на кредитную карту. Платежная карта банка вместо 2.13 евро обойдется в 4 евро, для пенсионеров - 2 евро вместо 0,71 евро.

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Повысятся расценки и для юридических лиц. Например, содержание счета для индивидуального коммерсанта в месяц вырастет более чем в 2 раза - с 1 евро до 3,56 евро.