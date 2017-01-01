Строительная отрасль все ближе к соглашению о минимальной ставке

Генеральное соглашение о минимальной зарплате в строительной отрасли в четверг подписали предприятия, у которых оборот выполненных своими силами работ превышает 516 млн евро, что больше 70% от необходимого, чтобы генеральное соглашение вступило в силу и стало обязательным для всей строительной отрасли.

Процесс подписания генерального соглашения предприятиями продолжается.

Чтобы генеральное соглашение вступило в силу, необходимо, чтобы его подписали предприятия, у которых оборот выполненных своими силами работ составляет не меньше 50% общего оборота отрасли или 713 млн евро, так как в 2017 году этот объем работ составил 1,4 млрд евро.

Как ранее агентству ЛЕТА сказала руководитель Латвийского партнерства строительных подрядчиков (ЛПСП) Байба Фромане, в четверг на форуме «Честная конкуренция в латвийском строительстве» генеральное соглашение в строительной отрасли подпишут предприятия, у которых оборот выполненных своими силами работ составляет примерно 450 млн евро, остальные подпишут его в ближайшее время.

Этим обязательным для всей отрасли коллективным договором планируется установить минимальную зарплату в размере 780 евро (брутто) или минимальную часовую ставку в размере 4,67 евро для работающих неполное рабочее время.

Как отметила Фромане, это генеральное соглашение о минимальной зарплате станет важнейшей реформой в строительной отрасли после восстановления независимости Латвии. Оно укрепит конкурентоспособность латвийских стройподрядчиков, уменьшит теневую экономику и обеспечит правовую защиту занятых в строительстве работников.

Планируется, что генеральное соглашение после сбора всех необходимых подписей вступит в силу 1 января 2019 года.