В марте сливочное масло в ЕС подорожало, в Латвии - наоборот

В Латвии цены производителей сливочного масла в марте продолжали снижаться, а в ЕС по сравнению с апрелем опять поднялись, свидетельствует информация Министерства земледелия.

В марте 2018 года средняя цена сливочного масла в ЕС составила 4837 за тонну и была на 6% с небольшим выше, чем в феврале, а в Латвии - 5065 евро за тонну, на 5,7% ниже.

В ЕС продолжается падение цен на обезжиренное сухое молоко, в марте его средняя цена по сравнению с февралем снизилась на 4% - до 1329 евро за тонну. В Латвии она в марте составила 1194 евро за тонну.

При этом производство сухого обезжиренного молока в ЕС за первые два месяца этого года возросло на 9%, сливочного масла - на 1,7%, сыра - на 2,6%.

За первые два месяца 2018 года закупки молока в ЕС по сравнению с тем же периодом 2017 года выросли на 3,5% или 853 тыс. тонн.

В феврале 2018 года сливочное масло в ЕС после долгого периода снижения повысилась на 2% - до 4550 евро за тонну, а в Латвии - снизилась на 2%, до 5354 евро за тонну.