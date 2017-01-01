Супермаркеты соблазняют работников подарками, а не зарплатами

Хотя в Латвии сейчас примерно 80 тыс. потенциальных работников не имеют работы, работодатели испытывают нехватку работников. Компания «Maxima Latvija», например, ищет около 350, «Rimi Latvia» - 200 работников. Открывающийся осенью магазин IKEA обещает трудоустроить 200 человек, пишет Neatkarīgā.

Средняя зарплата работников магазинов «Rimi» и «Maxima» - около 600 евро «на бумаге», это чуть меньше средней зарплаты в отрасли розничной торговли, которая, по данным ЦСУ, в конце 2017 года составляла 712 евро, и существенно меньше средней брутто-зарплаты в стране - 1013 евро в месяц.

Чтобы удержать работников, крупные торговые сети обеспечивают им питание, оплачивают страхование здоровья, выплачивают стипендии студентам, оплачивают служебные гостиницы работникам, приехавшим в Ригу из регионов.

При этом «Rimi» и «Maxima» входят в первую тройку крупнейших латвийских работодателей.