В совет Olainfarm войдут вторая жена Малыгина и его дочь

Акционер АS Olainfarm SIA Olmafarm подал дополнительные вопросы к намеченному на 5 июня собранию акционеров AS Olainfarm.

Предложено отозвать с должностей в совете предприятия Валентину Андрееву, Ивара Годманиса, Андиса Круминьша, Александра Райциса и Гунту Вейсмане.

Предложено на пять лет выбрать в совет вторую жену покойного Валерия Малыгина Синге Балдере-Силдедзе, Ирину Малыгину, Милану Белевич, Ивара Калвиньша, а также повторно Ивара Годманиса.

Месячная зарплата членов совета составляет в целом 21 500 евро.

С 19 февраля должнлость председателя правления Olmafarm занимает Ирина Малыгина.

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