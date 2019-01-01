Герчиков: Купив крем у брендов за 200 евро, люди возвращаются к «Dzintars»

По его мнению, цены на такую косметику у Dzintars значительно ниже, чем у многих брендов. «У нас есть качество, и люди это понимают, поэтому, попробовав средства из этой линии, они повторяют заказ. Люди умеют сравнивать. Они покупают у брендов крем за 150-200 евро, затем приходят в наш магазин и возвращаются снова к нам», - говорит он. Герчиков отметил, что

продукты на основе стволовых клеток, которые являются самыми дорогими в Future Formula, продаются даже лучше других продуктов.

На вопрос, не переориентируется ли предприятие на производство в основном лечебной косметики, Герчиков ответил так: «Я не знаю, произойдет ли это именно так, но у нас в программе еще много продуктов лечебной косметики, мы готовы развивать и парфюмерию, в которой мы отстали, и мы это признаем». Он рассказал, что в текущем году планируется переработка всей парфюмерной линейки Dzintars, а также выпуск линии декоративной косметики. Также Герчиков отметил успех производства линейки СПА по уходу за волосами и за телом и пообещал, что Dzintars выпустит в этом году еще новое средство по уходу за кожей вокруг глаз и, если успеет – антицеллюлитный крем и скраб для лица.

«Мы успеваем выпускать такой широкий ассортимент: в лаборатории у нас работают много людей, и мы действительно по профессионализму намного выше многих знаменитых брендов. Внимания к нашей продукции все больше по всему миру», - утверждает он.

Глава предприятия говорит, что Dzintars инвестировал огромные деньги в выпуск новых продуктов,

и поэтому в этом году мощный экономический рывок не планируется, однако в 2019 и 2020 годах Dzintars надеется окупить вложения.

10 мая на производстве Dzintars прошла презентация новой линии лечебной косметики по уходу за ногами. Несколько лет назад специалисты Dzintars начали стратегические разработки высокоэффективной косметики, основанной на использовании полезных свойств натуральных ингредиентов и знании сырья. Новые продукты для специального ухода за ногами – следующий шаг.

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Новые продукты серии Future Formula SOS – это продукты для ухода за ногами и эффективной профилактики таких распространенных проблем, как отеки, тяжесть и напряжение в ногах, огрубевшая кожа ступней и трещины на пятках, грибковые инфекции ногтей и кожи ступней.

Продукты лечебной косметики для ног уже представлены в фирменных магазинах торговой сети Dzintars. В ближайшее время их можно будет приобрести также в аптеках по всей Латвии.