«Eurostat»: доля стран Балтии в ВВП ЕС в 2017 году была меньше 1%

Доля стран Балтии во внутреннем валовом продукте (ВВП) ЕС в 2017 году была меньше 1%, свидетельствуют данные «Eurostat».

Доля Латвии в ВВП ЕС в прошлом году составила 0,2%, Эстонии - тоже 0,2%, доля Литвы - 0,3%.

ВВП ЕС в 2017 году составил 15,3 триллиона евро в нынешних ценах, больше половины его дали Германия, Великобритания и Франция.

Германия с ВВП свыше 3,3 триллиона евро в прошлом году укрепила свои позиции ведущей экономики ЕС, составляющей 21,3% ВВП ЕС.

Доля Великобритании в ВВП ЕС в 2017 году снизилась на 0,9 процентного пункта - до 15,2%, доля Франции составила 14,9%. Далее следуют Италия (11,2%), Испания (7,6%) и Нидерланды (4,8%).

Доля 11 стран ЕС в общем ВВП в прошлом году не превышала 1%. Это Болгария, Хорватия, Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Словакия, Словения и Венгрия.