В Вильнюсе цены на горючее растут, в Риге и Таллине не меняются

На минувшей рабочей неделе в Риге и Таллине цены на горючее не изменились, а в Вильнюсе продолжали расти, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

Самый дорогой бензин 95-ой марки по-прежнему был в Таллине, далее следует Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Также в Таллине было самое дорогое дизельное топливо.

В Риге на АЗС «Circle K» цены бензина и дизельного топлива на этой неделе не изменились. Бензин 95-й марки стоил 1,282 евро, дизтопливо - 1,202 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС «Circle K» бензин на этой неделе подорожал на 2,5% и стоил 1,279 евро, дизельное топливо подорожало на 2,7% до 1,199 евро за литр.

В Таллине на АЗС «Circle K» цены топлива не менялись. Бензин 95-й марки стоил 1,349 евро за литр, дизельное топливо - 1,289 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе не изменилась только в Таллине - 0,649 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза выросла на 6,1% до 0,607 евро, в Риге - на 2% до 0,499 евро за литр.