Минэкономики: объем прямых иностранных инвестиций в Латвии меньше, чем до кризиса

Объем прямых иностранных инвестиций в Латвии по-прежнему меньше, чем в докризисное время, говорится в подготовленном Минэкономики макроэкономическом обзоре.

Как сообщается в документе, объем привлеченных в Латвии прямых иностранных инвестиций за последние три года был почти в 3,5 раза ниже, чем в годы экономического роста, и в среднем составлял 2% от внутреннего валового продукта (ВВП) в год. Минэкономики объясняет уменьшение их объема нестабильностью мировой экономики и ростом геополитических рисков.

В то же время, как отмечается в обзоре, в 2017 году по сравнению с 2016 годом объем привлеченных прямых иностранных инвестиций значительно увеличился, составив 2,4% от ВВП.

В конце 2017 года прямые накопленные иностранные инвестиции в латвийской экономике составляли 14,4 млрд евро, увеличившись в течение года на 6,8%.

Крупнейшим инвестором в латвийскую экономику является Швеция - в конце 2017 года инвестиции шведских предпринимателей в Латвии составляли 19,2% общего объема накопленных прямых иностранных инвестиций. В основном это были инвестиции в финансовое посредничество. Крупными инвесторами являются также Нидерланды, Кипр, Германия, Норвегия, Россия, Эстония, Литва, Дания и Люксембург. Объем инвестиций представителей этих стран в конце 2017 года составлял почти 76% общего объема накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику Латвии.

Среди отраслей самый большой удельный вес накопленных прямых иностранных инвестиций был в секторе финансового посредничества - 24,3% общего объема, в сфере недвижимости - 13,3%, в торговле - 14,4%, в обрабатывающей промышленности - 12%.

Как отмечает Минэкономики, в других странах Балтии в 2017 году интенсивность потока прямых иностранных инвестиций тоже увеличилась. В целом к концу 2017 года в Балтии были привлечены прямые иностранные инвестиции на сумму 2,06 млрд евро, что почти в шесть раз больше, чем годом ранее. Латвия привлекла 34,3% всех прямых иностранных инвестиций в странах Балтии, Эстония - 37,3%, Литва - 28,3%.