Путниньш: КРФК предоставит банкам мнение о новых стратегиях деятельности осенью

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) осенью может предоставить банкам свое мнение о разработанных ими новых стратегиях и моделях бизнеса, сказал агентству ЛЕТА председатель комиссии Петерс Путниньш.

Он отметил, что обслуживающие иностранных клиентов банки по-прежнему активно работают над новыми бизнес-моделями. В настоящее время процесс находится в той стадии, когда банки свои будущие идеи и планы их реализации, которые уже рассматривались в КРФК, внедряют в новые стратегии бизнеса. Стратегии должны быть одобрены советами банков, а затем поданы в КРФК.

«Пересмотр стратегий бизнеса - это процесс, который, естественно, требует определенного времени.

КРФК может засвидетельствовать, что наши банки понимают необходимость быстрых изменений.

Мы прогнозируем, что уже летом будем оценивать полностью разработанные и утвержденные стратегии, если будет нужно - попросим дополнительные разъяснения, чтобы осенью предоставить каждому банку мнение КРФК о его новой стратегии и пересмотренной модели бизнеса», - рассказал Путниньш.

Он также отметил, что параллельно

в банковском секторе Латвии проходит процесс самоочищения, и не только в связи с так называемыми шелл-компаниями.

Банки, если это необходимо, проводят углубленную оценку профилей клиентов и отказываются от слишком рискованных сегментов.

Также, как сообщили в КРФК, банки постепенно публикуют отчеты за прошлый год с заключением аудиторов, и в настоящее время этот процесс продолжается только у некоторых банков.

«Это новая ситуация для нашего финансового сектора, а изменения всегда требуют и времени, и человеческих ресурсов, при этом у всех участвующих сторон. КРФК с этим считается, пристально следит за этим процессом и выполнением графика», - заявили в комиссии.