Адвокат о закрытии банков: «Людям хватило. Те, кто получит от банка свои деньги, в Латвию не вернутся»

Даже если осуществится сценарий самоликвидации и клиенты кредитного учреждения получат свои деньги, период длительного незнания и замороженные сделки лишат предпринимателей желания использовать Латвию для организации своих денежных потоков. К такому выводу адвокат пришел после разговоров с предпринимателями. "Им хватило. Те, кто получит от банка свои деньги, сюда не вернутся, - прогнозирует Церс. - Юридическим лицам деньги на счету нужны для выполнения обязательств, а не хранения, а платежи не выполнены.

Нерезиденты снова разочаровались не только в одном кредитном учреждении, но в системе в целом. Они годами работали с этим банком, в этой стране, проводили аналогичные сделки, и все было в порядке. Теперь они узнают, что банк ликвидируется, возможно, именно из-за нерезидентских сделок, и придется ждать полгода или год, пока деньги удастся получить обратно", - сказал Церс.