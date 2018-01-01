Страховщики жалуются на дорожное покрытие; растет количество повреждений автомашин

В марте и апреле 2018 года увеличилось количество страховых случаев, связанных с повреждениями из-за плохого дорожного покрытия, свидетельствуют доступные Gjensidige Latvija данные. Чаще всего повреждения автомашин из-за дорожного покрытия возникали за пределами Риги, однако количество подобных случаев возросло и на территории столицы.

По сравнению с летними и осенними месяцами, зимой и весной наблюдается увеличение вплоть до 20% количества страховых случаев, возникших по вине плохой дороги. В самые холодные зимние месяцы – в январе и феврале, в свою очередь увеличивается количество несчастных случаев, произошедших вследствие выбора не соответствующей погодным условиям и дорожному покрытию скорости движения.

«Весной, когда кажется, что вместе со снегом тает и асфальт, – увеличивается количество несчастных случаев, связанных с дорожным покрытием. Данные Autohelp24 (круглосуточная помощь на дорогах Gjensidige Latvija) показывают, что чаще, чем обычно, повреждения получают автомобильные шины, что не позволяет продолжить путь. За первые четыре месяца этого года помощь была оказана более чем в 600 случаях по всей Латвии и за границами страны», – информирует руководитель Группы страховых возмещений по транспортным средствами Gjensidige Latvija Давидс Левалдс.

Неизменно топ несчастных случаев возглавляют повреждения автомашин, констатированные возле дома, магазина или в другом месте, возникшие при неизвестных обстоятельствах. Актуальны также дорожно-транспортные происшествия с участием транспортного средства или других участников движения и столкновения с каким-либо препятствием (в том числе попадание в яму).

«В этом году чаще, чем в прошлом, автомобили клиентов получали повреждения на парковках возле супермаркетов, к тому же в большинстве случаев виновное лицо покидало место происшествия», – признает Д. Левалдс. «Из-за этого, к сожалению, складывается неблагоприятное впечатление о водительской культуре в Латвии. Хочу напомнить, что, покинув место происшествия, водитель не только может получить штрафную квитанцию, но и, возможно, ему самому, в порядке регресса, придется оплачивать причиненные другой автомашине повреждения».

В первом квартале 2018 года, по сравнению с прошлым годом, примерно на 20% увеличилось количество поступивших заявок на возмещение по страхованию OCTA. Начиная с марта, существенно увеличилась средняя сумма возмещения по этому виду страхования. В качестве возмещений в первом квартале было выплачено 1,9 млн. евро, что на 370 000 евро больше, чем за такой же период в прошлом году.