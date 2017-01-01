Группа «ABLV Bank» в марте-апреле прекратила трудовые отношения с 295 работниками

Трудовые отношения прекращены с 236 сотрудниками «ABLV Bank» и 59 сотрудниками предприятий группы банка: «ABLV Asset Management», «Pillar Contractor», «Pilllar Management», «Corporate Finance and Tax» и других.

До начала сокращения числа работников в банковской группе работали 960 человек, включая находящихся в отпуске по уходу за ребенком молодых мамочек.

Как сообщалось, проблемы банка начались после заявления сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

«ABLV Bank» и его крупнейшие акционеры подали в Суд ЕС иски против Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Единого совета по финансовому оздоровлению (ЕСФО). В них упоминаются нарушения, которые были допущены в отношении банка со стороны этих структур - превышение полномочий, несоблюдение принципов соразмерности и равного отношения и др. Также в исках перечисляются серьезные возражения против способа, как принимались решения этих структур в отношении банка.

23 февраля ЕЦБ принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации. Комиссия рынка финансов и капитала(КРФК), выполняя инструкции ЕЦБ, с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в «ABLV Bank», а в ночь на 24 февраля с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений, приняла решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.

26 февраля на внеочередном общем собрании акционеров банк в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения ЕЦБ о начале процесса ликвидации принял решение о самоликвидации.