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«airBaltic» начинает полеты из Риги в Сочи

LETA
Фото: Ieva Čīka / LETA

Латвийская авиакомпания «airBaltic» вчера, 14 мая, начала полеты по новому маршруту Рига-Сочи.

Как сообщили в «airBaltic», маршрут предлагает новые возможности для путешествий пассажирам из стран Балтии и России, а также удобные соединения через Ригу. Кроме того, этим летом Сочи будет одним из городов проведения чемпионата мира по футболу, и новый маршрут предлагает удобные перелеты для всех, кто планирует посетить чемпионат.

«airBaltic» будет выполнять полеты из Риги в Сочи два раза в неделю на самолете «Boeing 737», длительность полета составит 3 часа 10 минут. Стоимость билета в Сочи в одном направлении - начиная с 99 евро.

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